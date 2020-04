Lieze van nieuw sfeer-en praatcafé Den Arend krijgt versterking van Jochen van Ter Halle: “Hoe sneller we kunnen openen, hoe liever” Sam Vanacker

16 april 2020

07u27 0 Tielt Het nieuwe sfeer- en praatcafé Den Arend op de markt van Tielt zou in de laatste rechte lijn naar de opening eind april moeten zitten, maar dat was buiten de coronacrisis gerekend. Wanneer het café precies opent weet niemand, maar Lieze Baert en Jochen Lefebre kijken er alvast erg naar uit.

In de loop van het najaar van 2019 gooiden verschillende horecazaken op de markt de handdoek in de ring, maar dankzij Lieze Baert (23) krijgt Tielt er - weliswaar onder licht voorbehoud - tegen deze zomer een gloednieuw café bij. Sfeer-en praatcafé Den Arend ligt op de hoek van de Bruggestraat en de markt en richt zich op een volwassen publiek. “Voor jongeren is er aanbod zat, maar ik merkte dat twintigplussers toch wat verloren liepen in Tielt”, zegt Lieze. “Met Den Arend bieden we hen een plaats om te ontspannen. Geen dj’s of luide muziek, maar gezellig samen genieten in een mooie, bruine setting met een retrotouch. Dat is ons doel.”

“Al mijn hele leven doe ik vakantiejobs in de horeca, terwijl het vak toch ook wat in de familie zit (de ouders van Lieze runnen feestzaal De Post en broer Sies staat achter de toog in jeugdcafé De Keet - nvdr.). Het was al langer een droom van me om een eigen zaak te starten, maar tegelijk hou ik van werken in de sociale sector en van mijn werk in het internaat. Dat werk blijf ik ook doen. Daarom zou Den Arend in eerste instantie een weekendcafé worden, maar dankzij Jochen zijn we straks ook tijdens de week open.”

Ter Halle

Jochen Lefebre (43), die tot voor kort achter de toog stond van Ter Halle, zal tijdens weekdagen achter de tapkranen in Den Arend staan. Eind vorig jaar raakte bekend dat Ter Halle zou sluiten voor een uitbreiding van Wouter’s Kwaliteitsvis, maar Jochen bleef niet bij de pakken zitten. “Lieze en ik raakten eerder toevallig aan de praat en al snel bleek dat we elkaar konden helpen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ik nog tot aan de Tieltse Feesten zou open zijn, maar dat was voor ik Lieze sprak. Ik zie Den Arend helemaal zitten, al is het jammer dat het verhaal van Ter Halle door de coronacrisis nu met de schaar afgesneden is. Ik zou heel graag Ter Halle in schoonheid afsluiten met een afscheidsfeest. Wanneer dat zal kunnen weet ik niet.”

Oude herberg

De naam van het café ten slotte is een verhaal apart. “Ik zocht een pand met karakter waar ik mijn eigen ding kon doen. Toen ik halfweg vorig jaar hier in de toenmalige kledingzaak terecht kwam was ik meteen verkocht. De uitbaatster vertelde me dat het gebouw tot 1940 een herberg was geweest. Die herberg heette Den Arend. Daarna heb ik contact gezocht met de Roede van Tielt. Die hebben wat opzoekingswerk verricht en enkele fantastische foto’s ontdekt in de archieven. Die foto’s krijgen straks een mooi plaatsje binnen.”

De hamvraag blijft wanneer het café open zal gaan. “Hoe sneller hoe liever”, zegt Lieze. “De verbouwingswerken zitten ondanks de crisis netjes op schema. We hopen dat we in mei open kunnen gaan, maar we moeten afwachten. Al hebben we wel al een soort virtuele opening. Zo is Den Arend nu geregistreerd voor de ‘horeca comeback’-actie. Daarmee kan iedereen cafés die dicht moeten blijven een duwtje in de rug geven.”