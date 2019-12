Lieven Scheire te gast bij Sint-Andriesziekenhuis op moment dat finale Slimste Mens Ter Wereld uitgezonden wordt Sam Vanacker

20 december 2019

12u15 5 Tielt Het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis had donderdagavond niemand minder dan de nieuwe Slimste Mens Ter Wereld Lieven Scheire op bezoek. “Na zijn voorstelling hebben we samen met hem op het grote scherm naar de finale gekeken. Onze algemeen directeur had gelukkig op voorhand een fles champagne besteld voor het geval hij zou winnen.”

Voor de jaarlijkse eindejaarsborrel voor de artsen uit de regio had het Sint-Andriesziekenhuis dit keer Lieven Scheire weten te strikken als gast. Hij kwam er een ingekorte versie van zijn zaalshow ‘DNA’ geven. Terwijl Scheire voor 165 artsen op het podium stond in het restaurant van het ziekenhuis, kwam de laatste uitzending van De Slimste Mens Ter Wereld op tv. “Zelf dachten we dat er hoogstens enkele dagen tussen de opnames en de uitzending zaten, maar blijkbaar werd de finale al twee weken geleden opgenomen”, zegt communicatieverantwoordelijke Valerie-An Desmet. “We wisten uiteraard dat hij kans maakte om te winnen en op voorhand werd er veel gespeculeerd, maar Lieven hield de lippen stijf op elkaar. We wisten dus van niets.”

“De voorstelling was om 22.15 uur afgelopen en toen hebben we samen met hem naar de finale gekeken op het groot scherm. Het is fantastisch dat hij bij ons te gast was op het moment dat hij zichzelf zag winnen. Al waren we wel voorbereid op een eventuele winst. Onze algemeen directeur had op voorhand een magnumfles champagne gekocht. Die kwam goed van pas.”