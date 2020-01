LETSers brengen sprookjes en sages tot leven in Huis Tabor Sam Vanacker

08 januari 2020

15u06 1 Tielt Op zondag 2 februari organiseert ruil- en klusjesvereniging Lets Tielt & Molenland een winterse verhalennamiddag in Huis Tabor. Verteller van dienst is professioneel verhalenvertelster Sigrid Exelmans.

De namiddag start om 14.30 uur in het voormalige klooster in de Patersdreef. Bezoekers worden gevraagd om pannenkoeken mee te brengen om te delen bij een potluck. Vanaf 16 uur vertelt Sigrid Exelmans verschillende sprookjes, volksverhalen en sages, onder meer uit de Germaanse en Keltische mythologie. Om 18 uur sluiten de LETSers af met een receptie en wordt geklonken op het nieuwe jaar. Iedereen is welkom. Wie geen lid is van LETS betaalt 10 of 8 euro (afhankelijk van deelname aan potluck). Leden betalen 100 tannekes (de munteenheid van de Tieltse LETSers). Aanmelden kan via letstielt@gmail.com. ‘Lets’ staat voor ‘local exchange and trading system’ en is een vorm van lokale ruilhandel.