Leidingsploeg KSA Schuiferskapelle preventief in quarantaine SVR/VDI

17 september 2020

11u26 1 Tielt De leiding van de KSA van Schuiferskapelle zit in quarantaine op doktersadvies. Volgens de KSA doen er geruchten de ronde dat iemand van de leiding besmet zou zijn met het coronavirus, maar klopt dat niet. “We hebben ons allemaal laten testen en blijken allemaal negatief te zijn.”

De leiding plaatste woensdagavond zelf een bericht op sociale media. “Er worden geruchten verspreid over KSA Schuiferskapelle die wij absoluut niet appreciëren”, klonk het daarin. “Niemand van onze ploeg is besmet met Covid-19. Zondag zijn we in contact gekomen met een positief geteste persoon. We lieten ons testen en blijken allemaal negatief. Op advies van de huisarts blijven wij in quarantaine. We vinden het niet kunnen dat sommige mensen het nodig vinden om foutieve informatie te verspreiden om wat sensatie de wereld in te sturen. Graag vragen wij begrip voor deze situatie, het is voor niemand een gemakkelijke tijd.” Door de preventieve quarantaine wordt de startdag van de jeugdbeweging verplaatst van 20 september naar zondag 4 oktober.