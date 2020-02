Lego voor zieke kinderen dankzij ‘Draag een Bouwsteentje bij’ Sam Vanacker

06 februari 2020

17u11 3 Tielt Afgelopen zondag werden de patiëntjes van de kinderafdeling van het Sint-Andriesziekenhuis verrast met Legopakketjes dankzij ‘Draag een bouwsteentje bij’, een actie van de Legocommunity waarbij Legofanaten uit België en Nederland zich inzetten voor het goede doel.

Op zondag 3 februari vond in Freinetschool het Reuzenhuis de elfde editie plaats van de Legobeurs Brick Tricks en tijdens die beurs maakten enkele leden van Bricks-and-More en LAKC Lego Fans even tijd om het ziekenhuis te bezoeken met cadeautjes. “Het idee ontstond vorig jaar in Nederland”, zegt Pieter Van Aerde van Bricks-and-More. “We proberen Legofans te overtuigen de kleine zakjes Lego die te koop zijn op beurzen weg te schenken aan het goede doel. De actie ‘Draag een bouwsteentje bij’ kreeg ondertussen navolging op verschillende beurzen in de hele Benelux.” In Tielt kregen de Legofans zelfs het gezelschap van prinses Elsa van Frozen bij het uitdelen van de zakjes.