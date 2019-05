Leerlingen VTI presenteren uitvindingen die het leven van bejaarden makkelijker moeten maken Sam Vanacker

30 mei 2019

16u40 2 Tielt Zeventien leerlingen van de derde graad van het VTI waren woensdag te gast bij de bewoners van residentie Adagio. Ze presenteerden er zeven zelfgemaakte prototypes van uitvindingen die het leven van senioren makkelijker kunnen maken.

Het gaat om de voorlopige resultaten van een tweejarig Erasmusplusproject dat het VTI van Tielt samen met twee technische scholen uit Noorwegen en Slowakije op poten zette. De opzet van ‘Smart products for healthy ageing’ is om de jongeren samen met de doelgroep te laten nadenken over slimme producten om gezond ouder te worden. Zeventien jongeren uit respectievelijk 6 Elektriciteit-Elektronica en 5 Industriële Wetenschappen gingen sinds oktober 2018 meermaals langs in Residentie Adagio in de Nieuwstraat om de wensen en zorgen van de 74 bejaarde bewoners zorgvuldig in kaart te brengen.

Akoestische isolatie en valdetectie

Woensdag stelden de studenten hun eerste resultaten voor en daar zaten enkele heel haalbare uitvindingen tussen. Sommige zijn zelfs al effectief uitgevoerd. Omdat de bewoners klaagden over de galm in de gemeenschappelijke zaal op de benedenverdieping stelden studenten Brent en Maaike voor om de wanden te bekleden met akoestische panelen. Dankzij een externe partner werd dat inmiddels uitgevoerd.

Een tweede project dat praktisch interessant kan zijn is een nieuw soort valdetectiesysteem zonder drukknop. “Met drie routers die in de hoeken van het gebouw opgesteld staan kunnen we perfect de positie bepalen van een zendertje”, legt student Gilles uit. “Als dat zendertje plots dichter bij de grond komt, gaat een alarm af. Zo kunnen bejaarden die niet meer in staat zouden zijn om zelf op de knop te drukken toch snel geholpen worden. En dankzij de positiebepaling op een grondplan kunnen we met een app onmiddellijk zien in welke ruimte de gevallen persoon zich bevindt.”

Team Scheire achterna

Enkele uitvindingen werden al voorgesteld tijdens de opendeurdag van het VTI, zoals de belevingskoepel. Dat is een soort iglo die dienst doet als een projectiescherm van 360 graden. Eerder was een heel gelijkaardige uitvinding al te zien in Team Scheire op canvas. Bejaarden kunnen er andere plaatsen in beleven zonder dat ze hun vertrouwde omgeving hoeven te verlaten. Verder hadden de studenten ook veel aandacht voor slimme domoticatoepassingen. Enkele concrete voorbeelden: de lichten die vanzelf uitgaan bij het verlaten van de kamer, een herinnering via de spiegel of smartwatch wanneer het etenstijd is of een reminder dat de sleutel niet op de kamer mag blijven liggen,..

Verdere uitwerking volgt

Coördinator en leerkracht Heidi De Muelenaere is trots op wat de studenten al verwezenlijkt hebben. “Het gaat hier uiteraard nog om prototypes en niet om afgewerkte producten, maar de leerlingen hebben tijdens het vooronderzoek duidelijk geluisterd naar de bewoners. In de loop van het komende jaar gaan we deze projecten zeker nog verder uitwerken.”

Ook verantwoordelijke van Adagio Lucrèse Claeys is enthousiast over de samenwerking. “Door het contact tussen de twee generaties ontstaat een leuke interactie waarbij de jongeren respect krijgen voor de oudere generatie en omgekeerd appreciëren de ouderen sterk de inzet en technologiekennis van de jongeren.”