Leerlingen VTI in de prijzen met eindwerk rond polsmeter voor senioren Sam Vanacker

27 juni 2019

10u45 8 Tielt Woensdag werden in Kortrijk voor de derde keer de Vlaamse GIPAwards uitgereikt door Hogeschool Howest. Die awards bekronen de beste geïntegreerde proeven uit het technisch secundair onderwijs. In de categorie ICT ging de winst naar drie leerlingen van het VTI van Tielt.

Sander Verfaillie, Gilles Baele en Tieman Lambert, drie studenten Elektronica en Elektriciteit vielen in de prijzen met het project ‘Smart Products voor Healthy Ageing’, dat in samenwerking met de bewoners van Adagio residenties in Tielt word opgezet. De leerlingen ontwierpen een eigen versie van een FitBit, een soort polsmeter waarin een hartslagmeter, een stappenteller en een thermometer verwerkt zitten. De gemeten waarden worden doorgestuurd naar een centrale database en zijn zo te monitoren op een computer.

Eerder werd het bredere samenwerkingsproject tussen het VTI en Residentie Adagio - waarbij meerdere teams van leerlingen verschillende producten ontwikkelden - ook al voorgesteld aan de bewoners van de zorgappartementen in Tielt.

Naast eeuwige roem ontvangen de winnaars telkens een luxe Arduinoset en een toegangsticket tot Technopolis, maar ook de school deelt in de prijzen en wint een iPad of een Oculus.