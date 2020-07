Leerlingen van Het Spoor ontwerpen posters voor vrede Sam Vanacker

01 juli 2020

09u35 0 Tielt De tekeningen van Leonie Deboever, Jana Deweire en Emila Procopov van het vijfde en zesde leerjaar van basisschool Het Spoor zijn in de prijzen gevallen bij de Vredesposter-wedstrijd van serviceclub Lions Tielt.

Lions Tielt nam dit jaar deel aan de Vredesposterwedstrijd, een tekenwedstrijd die door de serviceclub overal ter wereld georganiseerd wordt voor kinderen van 11 tot 13 jaar. “Zo worden jaarlijks honderdduizenden kinderen aangemoedigd om elk individueel een tekening of ‘Vredesposter’ te maken waar het begrip vrede centraal staat”, legt coördinator David Lust uit. “De bedoeling is dat kinderen leren nadenken over wat vrede voor hen betekent, en hieraan hun eigen invulling geven. Dat levert vaak ontroerende kunstwerkjes op.”

De jury koos uit verschillende inzendingen van basisschool het Spoor drie laureaten. Het gaat om Leonie Deboever (vijfde leerjaar), Jana Deweire (6A) en Emilia Procopov (6B). Alle drie kregen ze een waardebon en een snoeptaart voor de hele klas. De meisjes dingen met hun posters nu mee naar de volgende ronde op districtsniveau. Daarna is er ook een nationale en internationale ronde. De internationale prijsuitreiking vindt plaats bij de Verenigde Naties in New York.