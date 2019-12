Leerlingen van De Ster steken de handen uit de mouwen voor Fietsbieb en Poverello Sam Vanacker

19 december 2019

13u05 0 Tielt De leerlingen van BuSO De Ster staken deze week de handen uit de mouwen voor het goede doel. Ze gingen kinderfietsen herstellen bij de Fietsbieb, bakten pannenkoeken voor Poverello en hielpen mee in kinderopvang Tanneke.

De school koos er bewust voor geen geld in te zamelen, maar wel om kennis te maken met enkele vzw’s in eigen regio. “Voor veel jongeren is vrijwilligerswerk onbekend terrein, dus organiseerden we een vrijwilligersvoormiddag”, legt leerkracht Hans Strackx uit. “Daarbij koppelden we verschillende locaties aan de opleidingen van onze leerlingen. Zo ging de opleiding Plaatslager kinderfietsen herstellen in de Fietsbieb, terwijl de opleiding Logistiek Assistent hielp in kinderopvang Luna di Tanneke. De leerlingen van het eerste jaar bakten dan weer pannenkoeken en maakten kerstkaarten voor Poverello Tielt. Zo brachten ze een beetje warmte bij mensen die het wat minder hebben. Met succes, want er werden meer dan tweehonderd pannenkoeken gebakken en uitgedeeld.”