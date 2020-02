Leerlingen Regina Pacis werken aan mentale weerbaarheid dankzij Rode Neuzen Dag en delen met het zuiden Sam Vanacker

13 februari 2020

16u21 0 Tielt Afgelopen maandag was er uitzonderlijk geen les in handelsinstituur Regina Pacis. De leerlingen van het vierde jaar leerden hun eigen emoties ontdekken dankzij de Challenge Day van Rode Neuzen Dag, terwijl de rest van de activiteiten op school helemaal in het teken stond van Broederlijk Delen.

Regina Pacis is al twee jaar op rij een Rode Neuzen school en kon dankzij Medialaan kosteloos een ‘Challenge Day’ organiseren. Daarbij leerden de vierdejaars bij over hun eigen gedrag en emoties en leerden ze meer begrip op te brengen voor de emoties van anderen. Met de workshops werden problemen zoals vooroordelen, pesten, geweld, buitensluiting, intolerantie en intimidatie aangepakt.

Maar ook voor de andere leerlingen had de school maandag iets speciaals in petto. Zij beleefden een mondiale dag waarbij alle activiteiten stonden in het teken van wereldwijd delen. De leerlingen kregen een getuigenis van een vluchteling te horen en brachten een bezoek aan het asielcentrum in Wingene en aan Poverello. Er waren workshops djembé, dans en maskers maken, er werd duurzaam gekookt en ook het klimaat en sociale ongelijkheid kwamen aan bod. De mondiale dag kon op subsidies rekenen van de provincie West-Vlaanderen.