Leerlingen academie doorbreken stilte op kerkhof tijdens Reveil Sam Vanacker

24 oktober 2019

16u37 2 Tielt Honderden lokale muzikanten en vertellers brengen op 1 november een eerbetoon aan dierbare overledenen in het kader van Reveil. Dat is een evenement dat mensen dichter bij elkaar wil brengen met muziek, lokale levensverhalen en poëzie. Ook op de begraafplaats van Tielt wordt de stilte doorbroken tussen 17 en 18 uur.

Leerlingen en muzikanten van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord brengen troostende klanken. Heike Bekaert speelt samen met haar leerkracht Sofie Moors een selectie van vioolmuziek. Martje Bekaert speelt harp. Verder zorgen ook Werner Mareels (blokfluit), Stefaan Herman (cello), Ann Van Damme (cello), Bert Vankeirsbilck (cello) en Lode Vercampt (cello) voor muziek. Wie langskomt, wordt uitgenodigd om een lichtje mee te brengen. Reveil is een non-profitproject die in 2014 ontstond in Deerlijk. Het idee verspreidde zich razendsnel over Vlaanderen en aan deze zesde editie doen al een op drie Vlaamse gemeenten mee, goed voor 112 begraafplaatsen.