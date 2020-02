Leerkrachten VTI stellen complexe knikkerbaan voor op nieuwe TechnoBoost-beurs Sam Vanacker

05 februari 2020

14u52 2 Tielt In het VTI van Tielt is een team van vijftien leerkrachten een complexe knikkerbaan aan het bouwen die straks te bewonderen is op de nieuwe TechnoBoost-beurs in de Europahal. “Een Rube Goldbergmachine vergt heel wat werk, maar een beter voorbeeld van STEM in de praktijk is er niet.”

TechnoBoost is de opvolger van de job- en opleidingsbeurs TechnoTielt en vindt plaats op 20, 21 en 22 februari. Dertig bedrijven, scholen en opleidingscentra slaan de handen in elkaar en maken jong en oud warm voor wetenschap en technologie. Kinderen uit de lagere school en leerlingen uit het secundair kunnen er proeven van techniek op donderdag en vrijdag, terwijl de beurs op zaterdag ook open is voor het publiek. Net als bij TechnoTielt pakken heel wat partners ook uit met demonstraties en interactieve opdrachten.

Rube Goldbergmachine

Een van de publiekstrekkers wordt ongetwijfeld de ‘Rube Goldbergmachine’ van het VTI. Dat is een constructie waarbij een knikker een traject aflegt en ondertussen een complexe kettingreactie in gang zet. “Alles wat met STEM (de afkorting voor science, technology, engineering en mathematics in het onderwijs, nvdr) te maken heeft, komt perfect samen in deze machine”, legt technisch adviseur hout Guy Boxoen uit. “Metaal, hout, fysica, elektronica, wetenschap,... noem maar op. Met een team van vijftien leerkrachten zijn we in november beginnen brainstormen en sindsdien hebben we al een lange weg afgelegd. De leerlingen werden aan het werk gezet en ook bedrijven waar we mee samenwerken, droegen hun steentje bij. Zo werd bijvoorbeeld speciaal voor de knikkerbaan een profiel van 25 meter gemaakt bij kunststofbedrijf Injextru in Tielt.”

Toeters en bellen

Twee weken geleden startte de eigenlijke constructie van de machine. “We zijn halfweg”, gaat leerkracht engineering Frederik Heytens verder. “De totale doorlooptijd zal uiteindelijk minstens twee minuten zijn en we gaan op het einde van de baan voor de nodige toeters en bellen zorgen. Verder koppelen we ook vier opdrachten aan de baan, die telkens naar een van de vier pijlers van STEM verwijzen. Die opdrachten moeten de leerlingen eerst zien op te lossen voor ze de knikker kunnen bemachtigen. Dan pas kunnen ze de machine in gang zetten.”

Er is al jaren een tekort aan technisch personeel. Als we dat willen oplossen, is het belangrijk de jeugd te inspireren en warm te maken voor een toekomstige job in de sector Valerie Deleersnyder, TechnoBoost

Escape room

Het VTI is overigens niet de enige Tieltse school die uitpakt met een stuntje. Ook Park Uniek en Campus De Reynaert bemannen een interactieve stand. Zij pakken uit met een formule die wat weg heeft van een escape room. Om uit de boeien te raken, moeten de jonge bezoekers vier codes zien te kraken. “De jeugd is de toekomst”, verwoordt projectcoördinator van TechnoBoost Valerie Deleersnyder het. “Er is al jaren een tekort aan technisch personeel. Als we dat willen oplossen, is het belangrijk de jeugd te inspireren en warm te maken voor een toekomstige job in de sector. Tijdens de beurs zaterdag presenteren de bedrijven ook tientallen openstaande vacatures.”

Het publiek is welkom in de Europahal op zaterdag 22 februari tussen 10 en 13 uur. Op donderdag en vrijdag wordt de beurs bezocht door duizend leerlingen van verschillende scholen. TechnoBoost is een initiatief van de sectoren metaal, elektriciteit, chemie, kunststof, life sciences, voeding en textiel, in samenwerking met de VDAB, de provincie West-Vlaanderen, POM, RTC en de stad Tielt. De deelnemende partners zijn terug te vinden op www.technoboost.be.