Landbouwexpo en veeprijskamp Landelijke Gilde pakt uit met trekkertrek en miniatuurwerf Sam Vanacker

29 mei 2019

08u50 0 Tielt Op zondag 2 juni is de jaarlijkse Landbouwexpo en Veeprijskamp van de Landelijke Gilde aan de achttiende editie toe. Plaats van afspraak is opnieuw het terrein van NV Nemegheer in de Wakkensesteenweg in Tielt.

De succesformule van de voorbije jaren blijft gehandhaafd. In de voormiddag rijdt er een colonne tractoren richting de O.L.V.-kerk voor een tractorwijding, daarna is er een receptie gevolgd door stoofvlees met frietjes. De hoofdmoot blijft de eigenlijke landbouwexpo in de namiddag. Verschillende dealers van tractoren en bijhorend materiaal, loonwerkers, voederfabrikanten en andere toeleveranciers showen hun materiaal op de expoterreinen.

Trekkertrek

“Als speciale attractie organiseren we ‘s namiddags een trekkertrek met oude tractoren”, zegt Joost Demyttenaere van de Landelijke Gilde. “Liefst 140 tractoren nemen het tegen elkaar op, verdeeld in verschillende gewichtsklasses. Telkens wordt een wagen vooruit getrokken die vooraan op een slede rust. Het gewicht komt langzaam vooruit, gaat gaandeweg meer op de slede rusten en zo wordt het trekken zwaarder. Wie de sleepwagen tot op het einde kan trekken, maakt een zogenaamde ‘full pull’. Spektakel verzekerd.”

Nog in de namiddag is er een tweede attractie voorzien. “Op een aangelegde miniatuurwerf demonstreren de leden van modelbouwclub RC modeltrucks uit Brugge hun miniatuurmachines. Daar zijn onder andere tractors, kranen en kipwagens zijn aan het werk te zien. Vooral onze jongste bezoekers zullen deze demonstratie zeker weten te smaken.”

In de marge van de expo vindt ook opnieuw de veeprijskamp van de gewestelijke rundveeteeltvereniging plaats. Daarbij krijgen veetelers de kans in competitie te gaan met hun mooiste prijsbeesten. Er wordt ook een keuring van melkvee en Belgisch Witblauw georganiseerd.

Opbrengst voor brandwondenpatiënten

Net zoals vorig jaar gaat een deel van de opbrengst naar het goede doel. Dit keer viel de keuze op vzw vriendenkring van brandwondenpatiënten van het UZ Gent en vzw Help Brandwonden Kids. “Een bewuste keuze”, gaat Demyttenaere verder. “In januari was er de zware silobrand in Vichte waarbij een aantal werknemers van de firma Cannie uit Oostrozebeke zwaar verbrand raakten. De slachtoffers zijn geen onbekenden in onze middens. Daarom kozen we voor vzw’s die brandwondenpatiënten ondersteunen.”

De expo is gratis toegankelijk. Om eventuele parkeerproblemen langs de Wakkensesteenweg voor te zijn wordt een extra parkeerweide voorzien.