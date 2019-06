Laatste lichting studenten neemt afscheid van Vives Campus Tielt: “De gezelligheid gaan we het meest missen” Sam Vanacker

20 juni 2019

18u25 0 Tielt Donderdagnamiddag vierde de laatste lichting Vives-studenten het einde van het schooljaar met een Summer Kick-Off op en rond de campus in de Beernegemstraat. Tachtig studenten lieten zich nog een laatste keertje gaan in Kamping Kitsch-stijl. Vrijdag verhuist alle lesmateriaal naar de campus in Kortrijk, waarmee een definitief einde komt aan de lerarenopleiding in Tielt.

De zwanenzang van de Vives-lerarenopleidingen in Tielt zat er al even aan te komen. In september 2016 maakte de hogeschool bekend dat het de opleidingen tot leerkracht kleuter- en lager onderwijs op de campus in Kortrijk zou onderbrengen. Studenten die in 2016 hun opleiding aanvatten in Tielt, kregen wel nog de kans hun carrière af te maken in Tielt. Dat is ondertussen gebeurd en de boeken zijn nu definitief dicht in de Beernegemstraat.

Foute plunjes

Traditioneel wordt het schooljaar afgesloten met een Summer Kick-Off op de parking van de Vives-gebouwen en dat was donderdag niet anders. Het thema voor deze laatste editie was ‘Kamping Kitsch’. Tachtig studenten van Tielt en Kortrijk hadden hun foutste plunjes aangetrokken en voerden samen ludieke opdrachtjes uit, genoten van een ijsje in de bar en sloten hun schoolcarrière samen af met een barbecue.

We zagen het aantal leerlingen elk jaar serieus dalen. Op sommige momenten waren we nog maar met twee leerlingen aanwezig op school

Voor Michelle De Cloet, Sarah Degryse, Celien Pauwels, Lisa Marie Verhue, Chiara De Waele en Phebe Lagrange van de studentenraad zorgt het afscheid voor een dubbel gevoel. “Het blijft jammer dat deze campus sluit”, vertelt de Tieltse Michelle De Cloet. “De campus in Tielt was klein, maar die kleinschaligheid maakte het net ook zo gezellig. Er hing hier een familiale, bijna huiselijke sfeer. Iedereen kende elkaar en bovendien wist je dat iedereen hier onderwijs studeerde. Voor bepaalde lessen moesten we nu al naar Kortrijk. Het is zoveel groter en de sfeer is er anders.”

“Anderzijds zagen we het aantal leerlingen elk jaar serieus dalen”, gaat Sarah Degryse verder. “Tot we plots nog alleen over waren. Alles samen zaten er nog een stuk of zeventig studenten in het laatste jaar, maar door stages en andere lesroosters waren we op bepaalde momenten nog met amper twee leerlingen en een leerkracht aanwezig op school. Zo begon die gezellige sfeer van vroeger elk jaar een beetje meer te verdwijnen.”

Toekomst verzekerd

Vrijdag worden de gebouwen leeggemaakt en verhuist alles naar Kortrijk. Het gebouw is ondertussen eigendom van scholengemeenschap Molenland, die er de nieuwe hoofdcampus van het Sint-Jozefsinstituut wil vestigen. Voor het hogeschoolgebouw middelbare leerlingen kan ontvangen, moeten er wel nog een aantal verbouwingswerken gebeuren. De eerste leerlingen worden ontvangen op 1 september 2020.

Nog dit: de verpleegkundeopleiding HBO5 van Vives, die aan de overkant van de voormalige Vives-campus in de Beernegemstraat gevestigd is, blijft wel op post.