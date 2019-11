Kunstenares teleurgesteld nadat stad affiche voor fototentoonstelling vervangt: “Je ziet toch dat ik daar sta als Maria en niet als een moslima?” Sam Vanacker

31 oktober 2019

11u21 36 Tielt Een affiche van een vrouw met een hoofddoek en een drol op het hoofd ziet het stadsbestuur van Tielt liever niet in het straatbeeld opduiken. Kunstenares Sylvia Konior poseerde zelf als Maria om haar fototentoonstelling ‘The Queen of Fucking Everything’ in het cultuurcentrum te promoten. Dat de affiche werd vervangen door een bravere versie begrijpt ze niet. “Als een overheid kunst censureert, dan zit er iets fout”, zegt ze.

Op de oorspronkelijke affiche, die gekozen werd door de Ruiseleedse kunstfotografe in overleg met de curator van het Gildhof, stond een foto van een biddende Sylvia Konior met een drol op haar hoofd. Dat campagnebeeld werd naderhand vervangen door een veel bravere foto waarop de ontblote rug van de kunstenares te zien is. Volgens de stad gebeurde de aanpassing om controverse te vermijden en een breed publiek aan te spreken, maar de kunstenares zelf is niet opgezet met de censuur.

Onder druk van de stad heb ik ingestemd om een ander beeld te kiezen voor de affiche, maar dat was flink tegen mijn zin. Ik stel me ernstig de vraag of het stadsbestuur hiermee niet de verkeerde weg opgaat. Als een overheid kunst censureert, dan zit er iets fundamenteel fout Sylvia Konior

Censuur

“De foto met de stront gaat over het feit dat ik vaak te goed ben voor deze wereld en dus op mijn kop laat schijten. En dat is net wat er hier gebeurd is”, aldus Konior. “Onder druk van het stadsbestuur heb ik ingestemd om een ander beeld te kiezen voor de affiche, maar dat was flink tegen mijn zin. Op de dag dat de affiche naar de drukker zou vertrekken werden we plots gecensureerd door de stad. Ongehoord. Op geen enkel moment is er een dialoog geweest. Ik stel me ernstig de vraag of het stadsbestuur hiermee niet de verkeerde weg opgaat. Het gaat hier niet om mooie beelden om je huiskamer mee op te frissen, maar wel om artistieke fotografie. En als een overheid kunst censureert, dan zit er iets fundamenteel fout. Ik hoop dat deze bekrompenheid geen maatstaf wordt voor toekomstige projecten.”

De foto kan voor controverse zorgen. De kunstenares is afgebeeld als een biddende Maria, maar het beeld zou verkeerd kunnen geïnterpreteerd worden Cultuurschepen Grietje Goossens

Afschrikken

Cultuurschepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt) laat weten dat het bestuur het beeld niet geschikt vond om een breed publiek aan te spreken. “Met het schepencollege hebben we beslist dat mensen zouden kunnen afgeschrikt worden in de plaats van aangetrokken. Dat kan en mag de bedoeling niet zijn van een reclamecampagne voor een tentoonstelling. Een tentoonstelling die trouwens met belastinggeld betaald wordt. De foto zou bovendien onnodige controverse kunnen uitlokken. De kunstenares is afgebeeld als een biddende Maria, maar ook andere religies zouden het beeld verkeerd kunnen interpreteren. Censuur? Dat woord lijkt me niet aan de orde. Ik heb niets tegen die foto en we hebben de foto dan ook niet uit de tentoonstelling gehaald. Het beeld hangt nog steeds netjes tussen de andere werken van de kunstenares in het Gildhof.”

Geen moslima

“Je ziet toch heel duidelijk dat ik daar sta als Maria en niet als een moslima?”, zegt Konior. “Het oorspronkelijke beeld had net veel meer mensen kunnen triggeren om naar de tentoonstelling te komen. Een heel spijtige zaak. Niet alleen tast de censuur de integriteit van de tentoonstelling als geheel aan, het suggereert ook dat de stad Tielt denkt dat haar inwoners niet zelf mogen of kunnen oordelen over kunst. De stad neemt de beslissing in hun plaats.” The Queen of Fucking Everything loopt nog tot 17 november en is elke dag te bezoeken in het CCG tussen 14 en 17 uur.