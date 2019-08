Kunstatelier van Mivalti voortaan officiële vestigingsplaats van Stedelijke Kunstacademie Sam Vanacker

29 augustus 2019

09u18 0 Tielt De Stedelijke Kunstacademie en vzw Mivalti starten vanaf september een nieuw samenwerkingsverband waardoor ‘Ateljee 44', zoals het kunstatelier van de voorziening voor mensen met een beperking heet, voortaan onder de vleugels valt van de Stedelijke Kunstacademie.

Vanaf september zal een leerkracht van de Kunstacademie vier uur per week les geven in Ateljee 44. “Een verrijking voor beide partijen”, zegt schepen van Academies Vincent Byttebier (CD&V). “De Kunstacademie maakt haar ambitie waar om een plek te zijn waar iedereen uit de samenleving welkom is verder waar en Mivalti krijgt door de samenwerking verse creatieve input en een berg artistieke expertise.”

Dit jaar zal de opstart nog gefinancierd worden door Mivalti en het Stadsbestuur, maar vanaf volgend academiejaar zullen de bewoners van Mivalti die gebruik maken van het atelier meetellen als leerlingen van de kunstacademie, waardoor het atelier zal kunnen rekenen op werkingsmiddelen van de Vlaamse Overheid.