Kunstacademie lanceert Panini-stickerboek als alternatief voor afgelaste eindejaarstentoonstelling Sam Vanacker

09 juli 2020

15u59 0 Tielt Kunstliefhebbers en verzamelaars komen deze zomer in Tielt ongetwijfeld aan hun trekken, want de Stedelijke Kunstacademie pakt uit met een stuntje. De academie liet duizend stickerboeken drukken en bestelde 250.000 stickers met daarop het werk van 150 studenten. De ‘Plakademie’-vakantieboeken zijn gratis te verkrijgen en de stickers zijn te vinden in 29 winkels in Tielt.

“Door het coronavirus werd de traditionele eindejaarstentoonstelling met het werk van onze studenten afgelast, al hopen we die tentoonstelling nog in september te kunnen organiseren”, zegt directeur Jonas Callens. “Om de studenten nu al op een andere manier in de kijker te zetten, ontstond het idee voor een stickerboek in Panini-stijl. Je moet 150 stickers verzamelen om het boek te vervolledigen. We lieten duizend boeken drukken, die gratis te verkrijgen zijn in de bibliotheek en het stadhuis. Je krijgt er meteen een startpakket met twintig stickers bij. Naast de stickers staan er ook allerlei opdrachten en spelletjes in het boek.”

Kunst in het straatbeeld

De stickers zijn nog tot 31 augustus in pakketjes van vijf te krijgen bij 29 winkels in het centrum van Tielt. Per aankoop, ongeacht het bedrag, krijg je een gratis pakje stickers. Deze zomer worden de straten van Tielt bovendien overspoeld met kunstwerkjes, want in elk van de deelnemende winkels staat ook een van de kunstwerken in het groot in de etalage, terwijl er van elk van de 150 geselecteerde werken ook vijf posters werden gemaakt die in het straatbeeld opgehangen werden. “De reacties zijn nu al bijzonder positief”, besluit Jonas. “De kans bestaat zelfs dat dit een mooie nieuwe traditie wordt.”