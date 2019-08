Konstrukto-villa op de markt voor 1,5 miljoen euro Sam Vanacker

14 augustus 2019

10u47 0 Tielt De villa van Konstrukto-architect Georges Vandenbussche in Tielt staat weer te koop. Eind 2016 stond de modernistische villa ook al eens te koop voor 2,5 miljoen euro, maar toen werd geen koper gevonden. Nu staat het prijskaartje op 1,5 miljoen euro.

In december 2016 kreeg de bijzondere woning nog aandacht van The New York Times. De krant betitelde het huis, dat in 1964 ontworpen werd door Georges Vandenbussche, toen als een ‘Modernist Masterpiece’. Niet onterecht, want meer dan een halve eeuw na de bouw voelt het nog altijd verrassend modern aan. Het werd in 2008 geklasseerd als monument en het jaar daarna erkend als bouwkundig erfgoed.

Architectuur als geloof

Voor Georges (90) was architectuur in de jaren ’60 niets minder dan een geloof, met een drang naar zuivere lijnen en het streven naar perfectie als basisgedachte. Wilden ze huizen bouwen, dan moest Konstrukto mensen zien te bekeren tot hun manier van denken. “Geen evidentie in een tijd waar het publiek vooral tierlantijntjes, torentjes en nutteloze versieringen wilde”, liet Georges drie jaar geleden nog optekenen. “Onze ‘witte platte dozen’ stootten op verzet bij het publiek en zelfs soms op onverholen vijandigheid bij sommige collega-architecten. Maar nadat men even in een van onze huizen had gewoond, veranderden twijfelende klanten snel van gedacht. Ik heb nog een vrouw geweten die eerst geen fan was van onze stijl, maar wiens echtgenoot een huis van Konstrukto had laten bouwen. Na een paar weken belde die vrouw me om te vragen welke kleur de buitenvuilnisbak moest zijn en op welke hoogte ze best het huisnummer aan de brievenbus kon hangen. Die vrouw had het licht gezien.”

Prijskaartje

Volgens David Fonteyne van het Brugse vastgoedkantoor Found & Baker was eigenaar Georges in 2016 er emotioneel nog niet klaar voor om afscheid te nemen van het huis, wat zich toen ook vertaalde in de prijs. Dat het prijskaartje nu een miljoen lager ligt, wijst erop dat het nu menens is. Het huis ligt op een oppervlakte van 1,5 hectare in de Kerkebosstraat. Het woonoppervlak bestrijkt 620 vierkante meter, inclusief vijf slaapkamers en twee badkamers. Meer info op www.found-baker.com.