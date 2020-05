Koffieketen IzyCoffee krijgt toch toestemming voor takeaway Valentijn Dumoulein

15 mei 2020

15u49 5 Tielt Goed nieuws voor koffieketen IzyCoffee. De filialen in Tielt en Torhout hebben dan toch toestemming gekregen om met takeaway van start te gaan. Eerst mocht dat alleen in het filiaal in Izegem, wat bij zaakvoerder Bart Buyse tot frustratie leidde door de andere interpretatie van regels.

Izegem gaf vorige week al groen licht om met takeaway te starten, maar Tielt en Torhout hielden eerst de boot af. “Ze argumenteerden dat we onder ‘cafés en eetgelegenheden’ vielen en daardoor niet mochten openen, terwijl we geen alcohol verkopen en ik gewone cafés ook niet met bier naar de klanten zie stappen”, zegt Bart. “Bovendien verkopen we ook maaltijden. Dat was de doorslaggevende factor om nu ook in Tielt en Torhout te mogen openen, want de gouverneur liet weten dat we onder die richtlijn vielen.”

Beperktere openingsuren

IzyCoffee opent zijn drie filialen dus vanaf Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart op donderdag 21 mei, maar met aangepaste openingsuren van 11 tot 18 uur. “Je kunt alleen koffies komen ophalen en die mag je niet voor de deur consumeren”, legt Bart uit. “Verder nemen we voldoende veiligheidsmaatregelen in acht om een veilige takeaway-ervaring te verzekeren. Ik wil de hele situatie rond het niet mogen openen achter me laten en nu vooral vooruit kijken.”