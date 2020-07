Koeienstal in lichterlaaie nadat stro vuur vat Alexander Haezebrouck

02 juli 2020

19u57 2 Tielt Op de Wakkensesteenweg in Tielt is donderdag rond 18 uur brand uitgebroken in een koeienstal. Het stro in de stal had vuur gevat en de vlammen sloegen al snel door het dak. De dieren konden in veiligheid gebracht worden.

De brand veroorzaakte hevige rookontwikkeling die kilometers ver te zien was. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak. Enkele koeien in de stal konden op tijd geëvacueerd worden. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar had heel wat werk om al het stro nat te spuiten. Het stro moest naar buiten gebracht worden om het daar open te trekken en nat te spuiten. Vooral het dak van de stal liep grote schade op, maar de stal brandde niet volledig uit. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Mogelijk ontstond het vuur aan een oververhitte bobcat.