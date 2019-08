KLJ Kanegem zoekt foto’s van KLJ’ers door de jaren heen Sam Vanacker

13 augustus 2019

11u40 11 Tielt De KLJ van Kanegem bestaat 85 jaar en laat dat jubileum niet onopgemerkt voorbij gaan. Op vrijdag 30, zaterdag 31 augustus en zondag 1 september staat een driedaags feestweekend gepland. De aftrap op vrijdagavond zal in het teken staan van 85 jaar KLJ, met fotohoeken en projecties van foto’s door de jaren heen. Daarvoor is de KLJ nog op zoek naar beeldmateriaal.

Aan de overkant van de Inofec-kantoren in de Processiestraat wordt op vrijdag 30 augustus een grote feesttent opgetrokken. Vanaf 19.30 uur is er een ‘culinaire wandeling’ in de feesttent, gekoppeld aan een fototentoonstelling. Op zaterdag is er vanaf 20 uur de ‘Nacht van de Lege Vaten’-fuif en op zondag is er vanaf 10.30 uur een tractor-, truck- en quadwijding.

Geen ledenlijsten van twintig jaar geleden meer

“Om ons jubileum wat extra in de verf te zetten, willen we er op vrijdag een grote reünie van maken waarbij KLJ’ers van vroeger en nu verhalen vertellen over de generaties heen”, legt Jochen Vanslambroeck uit. “In onze archieven hebben we nu al achthonderd foto’s gevonden, maar die gaan niet veel verder terug dan het jaar 2000. Bovendien hebben we geen ledenlijsten meer gevonden van twintig jaar geleden, daarom lanceren we een oproep. Iedereen die nog foto’s liggen heeft van zijn gloriedagen bij de KLJ mag die bezorgen via e-mail. Voor wie minder goed met de computer overweg kan of geen scanner heeft, komen we met veel plezier persoonlijk langs.”

Foto's doormailen kan naar kljkanegem@hotmail.com. Wie hulp nodig heeft bij het digitaliseren van de foto’s kan terecht bij Jochen op 0476/89.84.97.