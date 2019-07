Kleine Brent zorgt voor viergeslacht bij familie Staelens Sam Vanacker

15 juli 2019

14u52 5 Tielt Bij de familie Staelens uit Aarsele is er dankzij de geboorte van de kleine Brent Staelens een viergeslacht in mannelijke lijn.

De pater familias is Emiel Staelens (86) uit Ruiselede. Hij wordt geflankeerd door zijn zoon Luc Staelens (56) en zijn kleinzoon Jeroen Staelens (31) uit Aarsele. Jeroen en zijn partner Melissa Van Damme werden op 29 maart de trotse ouders van Brent, een broertje voor Lou (3,5 jaar). De geboorte van het jongetje zorgt voor een viergeslacht in mannelijke lijn bij de familie. We zien de kleine spruit in de armen van zijn overgrootvader.