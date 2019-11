Klasgenoten Regina Pacis uit 1969 vieren vijftigste klasreünie Sam Vanacker

27 november 2019

10u36 0 Tielt Negen dames die in 1969 samen afstudeerden in de Handel A6/A2 in Regina Pacis in Tielt kwamen onlangs al voor het vijftigste jaar op rij bijeen voor een klasreünie.

Een bijzonder lange traditie en het jubileum werd dan ook passend gevierd in kasteelhoeve Viconia in Stuivekenskerke. Op de foto zien we Marie-Rose Desseyn, Rita Demets, Nicole Bruneel, Rita Vanquaethem, Bernice Saelens, Rita Vande Voorde, Rita Witdouck, Agnes Deruddere en Myriam Vandewiele. Rita Verschatse was verontschuldigd.