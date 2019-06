Kinderrommelmarkt in Reuzenhuis Sam Vanacker

18 juni 2019

12u46 3

Het oudercomité van Freinetschool Het Reuzenhuis in de Gruuthusestraat 90 organiseert op zondag 23 juni tussen 13 en 16 uur een kinderrommelmarkt voor en door kinderen. De kinderen van het Reuzenhuis verkopen er oud speelgoed, verkleedkleren en knutsel- en hobbyspulletjes. Bij mooi weer vindt de rommelmarkt buiten plaats, bij slecht weer stallen de kinderen hun spulletjes uit in de forumzaal. Voor de ouders is er een bar en er zijn ook ijsjes te verkrijgen.