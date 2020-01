Kinderopvang De Paddestoel vindt nieuw onderkomen in voormalig bedrijfsgebouw Sam Vanacker

02 januari 2020

11u51 0 Tielt Kinderopvang De Paddestoel verlaat na net geen zeventien jaar het pand in de Bedevaartstraat en neemt op 4 januari een nieuwe start in een voormalig bedrijfsgebouw in de industriezone Tielt Noord. De opvang was al drie jaar op zoek naar een nieuw onderkomen.

Voor Shirley Vanderstraeten, Vicky Maertens, Evy Demeyere, Caroline Vandenheede en Joke Soenens is de nieuwe locatie niets minder dan een droom die in vervulling gaat. “Drie jaar geleden kregen we van de huisbaas te horen dat hij andere plannen had met het pand in de Bedevaartstraat. Gelukkig verzekerde men ons dat we konden blijven zolang we geen nieuw plekje hadden gevonden. Dat was maar goed ook, want de zoektocht naar een geschikt pand dat groot genoeg was voor 25 kindjes was niet evident. We hebben veel locaties bezocht in die drie jaar, maar niets was geschikt. Tot we het voormalige bedrijfspand van Saelens Bouwmaterialen vonden in de Lammersakker 22. Een uitstekende locatie. Het is een relatief nieuw gebouw dat vlot bereikbaar is en een ruime parking heeft. Sinds 1 december hebben we de sleutel en de herinrichting ging heel vlot. Vloerverwarming lag er al. We zorgden voor enkele nieuwe muurtjes, hekjes en enkele nieuwe lavabo’tjes en maakten een mooi verzorgingshoekje. Het resultaat mag gezien zijn. Als we voor een woonhuis hadden gekozen waren er ongetwijfeld een pak meer verbouwingswerken geweest.”

De Paddestoel heropent op maandag 6 januari. Komende zaterdag is er een opendeurdag tussen 10 en 16 uur. Er zijn nog enkele plaatsjes vrij voor kindjes tussen 0 en 3 jaar.