Kinderen van De Dorpsparel houden mars tegen pesten Sam Vanacker

20 februari 2020

14u46 2 Tielt Het is de Week tegen Pesten en Schuiferskapelle zal dat dankzij de kinderen van basisschool De Dorpsparel geweten hebben. Op de tonen van het ‘Stip It’-lied marcheerde de school door de straten van het dorp.

Met zelfgemaakte kleurrijke vlaggen en met vier stippen op de hand stapten de 63 kinderen van de Dorpsparel donderdagnamiddag door de straten van het dorp. “Het idee komt van de kinderen zelf”, zegt directrice Charlotte Ketels. “Met dit initiatief willen we het dorp laten zien dat onze kinderen voor elkaar opkomen en dat ze tegen pesten zijn. Al de hele week is het liedje dat bij het begin en einde van de schooltijd afgespeeld wordt trouwens het ‘Stip It’-lied van Ketnet. Welbevinden dragen we hoog in het vaandel op onze school en op alle mogelijke vlakken gaan we pesten tegen. Zo is er in onze oudste klas sinds kort een ‘complimentjeskring’ van start gegaan. Daarbij gaan de kinderen op het einde van de schooldag in een kring zitten en geven ze elkaar complimentjes. Een kleine moeite, maar zoiets kan wonderen doen voor het zelfvertrouwen van kinderen.”