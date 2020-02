Kinderen proeven van wetenschap en techniek dankzij TechnoBoost-beurs Sam Vanacker

20 februari 2020

15u17 0 Tielt Veel geconcentreerde jonge gezichtjes in de Europahal donderdag, waar de driedaagse TechnoBoost-beurs in gang werd getrapt. Dertig bedrijven, scholen en opleidingscentra slaan met de beurs de handen in elkaar om kinderen en jongeren warm te maken voor wetenschap en technologie.

Op donderdag en vrijdag samen worden ruim 1.000 kinderen uit de lagere scholen en het secundair onderwijs verwelkomd op de beurs. De leerlingen werkten donderdag telkens in groepjes de verschillende standen af en in de meeste gevallen hadden ze daar ook wel wat tijd voor nodig, want heel veel bedrijven haalden alles uit de kast om er een interactieve ervaring van te maken. Dit weekend kunnen volwassenen ook een kijkje komen nemen, want op zaterdag wordt TechnoBoost omgetoverd tot een jobbeurs. Iedereen is er welkom tussen 10 en 13 uur..