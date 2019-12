Kersttafereel in de maak in Kringwinkel: “Nog groter dan twee jaar geleden” Sam Vanacker

18 december 2019

18u20 0 Tielt ‘Christmas Creator’ Daniël Duytschaever (64) is in de Tieltse Kringwinkel bezig met de opbouw van een indrukwekkend kersttafereel van ruim dertig vierkante meter. In 2017 exposeerde hij al eens een kerstdorp in een loods in de Steenstraat, maar deze expo belooft nog indrukwekkender te worden. “Dit keer is het een hele stad. Er komt zelfs een werkende waterval en een havengebied.”

Door omstandigheden vond de 64-jarige hobbyist in het najaar van 2018 geen geschikte locatie voor z’n jaarlijkse kerstexpo, maar daar is nu dankzij De Kringwinkel verandering in gekomen. Daniël bouwde op de bovenverdieping van de winkel eigenhandig een donkere kamer met een oppervlakte van zowat 36 vierkante meter. Hij is volop bezig met piepschuim snijden en de basis van het kerststadje is zo goed als af. Tientallen grote en kleine gebouwtjes, honderden miniatuurpoppetjes, autootjes, een werkende trein en tientallen andere accessoires staan klaar. Dat moet ook, want de gratis tentoonstelling gaat vrijdag al open.

“Ondertussen zijn we twee jaar verder sinds de vorige expo en de collectie is wat gegroeid en de stad wordt dus groter”, zegt Daniël. “Zo komt er voor het eerst een havengebied met miniatuurschepen, echt water en een werkende waterval. Vaste waarden zoals de trein, de kermis en de bergketen blijven behouden. Honderden kleine lichtjes zullen het tafereel terug helemaal tot hun recht laten komen.”

“Een heel leuk initiatief”, zegt Julie Nuytten van De Kringwinkel. “Bovendien is het voor beiden een win-winsituatie. Daniël heeft een prima locatie, terwijl wij hopelijk ook wat extra publiek lokken.” De gratis expo is vanaf vrijdag 20 december te bewonderen tot dinsdag 31 december tijdens de openingsuren van De Kringwinkel, telkens tussen 10 en 17.30 uur. Op zondag en maandag is de Kringwinkel gesloten.