Kerstmarkt gaat verder op ingeslagen weg: “1 centrale dranktent, 25 standjes met kerstspulletjes op de markt en nauwe samenwerking met kernwinkelgebied” Sam Vanacker

20 november 2019

13u08 0 Tielt De kerstmarkt van Tielt blijft op 7 en 8 december de nieuwe formule van vorig jaar aanhouden waarbij de vzw Tieltse Middenstand en Ondernemingen voor een centrale dranktent zorgt. Die tent komt aan de Halletoren met eromheen 25 verschillende kerststandjes van handelaars en verenigingen.

Alles samen op de markt

“Vorig jaar hebben we een andere weg ingeslagen en die weg bewandelen we resoluut verder”, zegt Bart Santens van de vzw Tieltse Middenstand en Ondernemingen. “Al zijn er wel enkele nieuwigheden. Zo stonden de kraampjes vorig jaar nog in de Tramstraat, maar dat bleek achteraf een foute beslissing. Nu clusteren we alle kramen samen op de markt. Zo sluit de kerstmarkt ook beter aan op de zaken in het kernwinkelgebied, waar we trouwens nauw mee samenwerken. De winkels zijn open op zondag en tijdens het hele weekend loopt er een kerstfotozoektocht in de winkelstraten. De loting van de prijzen van die zoektocht vindt plaats in onze tent en wie een ingevuld formulier binnenbrengt krijgt een gratis consumptie.”

Meer standjes

Toen de formule van de kerstmarkt aangepast werd, waardoor de verenigingen in hun kraampjes niet langer alcohol mochten verkopen, reageerden de Tieltenaars erg verdeeld op die beslissing, al viel dat volgens Pascal Heytens van de Tieltse Middenstand en Ondernemingen in de praktijk allemaal best mee. “De grootste spelbreker was vorig jaar het weer op zaterdag. Maar de standhouders waren tevreden en onze tent zat telkens ook goed vol. Nu komen er trouwens meer standjes dan vorig jaar. We hebben er zeven nieuwe standen bij, wat het totaal op meer dan twintig brengt. Ongeveer de helft wordt ingevuld door handelaars, de andere helft door Tieltse verenigingen.”

Gezelligheid troef

Terwijl de handelaars overwegend voor kerstspulletjes zorgen, bieden de verenigingen een hapje, een - (alcoholvrij) drankje of wat beleving. Zo is er een standje waar uitgepakt wordt met een live jukebox, zorgt het Tielts Volkstoneel op een originele manier voor promotie voor hun nieuwe voorstelling en verkopen de papstampers er ‘toatjespap’ voor het goede doel. “Gezelligheid en een divers aanbod zijn de sleutelwoorden”, gaat Bart Santens verder. “Uiteraard zorgen we ook terug voor straatanimatie, optredens van lokale Tieltse bands en attracties voor de kinderen. Nu alleen hopen dat het weer dit keer wel wil meewerken.”

De kerstmarkt gaat op zaterdag 7 december open om 15 uur, met een officiële opening om 16 uur. Op zondag 8 december zijn de kraampjes open vanaf 14 uur. Op zaterdag zijn er vanaf 18.30 uur optredens van Trotwoar en Juniper, op zondag is er om 16 uur een optreden van Firestix en zorgen de leerlingen van de kunstacademie voor een ijssculptuur. Voor de kinderen is er een draaimolen, een eendjeskraam en touwtje trek. De kerstman neemt opnieuw de ballenworp voor zijn rekening.