Kersthappening voor Kom op tegen Kanker bij Inofec SVR

15 november 2019

11u24 3 Tielt Inofec Kantoormeubelen en hotel-restaurant Shamrock slaan op zaterdag 30 november en zondag 1 december de handen in elkaar voor een tweedaagse kersthappening in de toonzaal van Inofec op de Deinsesteenweg.

De kerstbeurs biedt verschillende standen van lokale handelaars met kerst- en geschenkartikelen, terwijl er ook echte kerstbomen in verschillende afmetingen worden verkocht. De bar is doorlopend open en de opbrengst van drank en eten gaat naar Kom op tegen kanker. Op zaterdag kun je er terecht vanaf 14 uur, op zondag zijn de deuren open tussen 10 en 17 uur. De toegang is gratis.

Het initiatief voor de beurs komt van het Tielts Verzet, een groep fietsers die in 2018 al eens meereed met de duizend kilometer van Kom op Tegen Kanker. In mei 2020 willen ze opnieuw aan de start staan met 28 fietsers. Om geld in te zamelen voor het startgeld, worden de komende maanden verschillende activiteiten georganiseerd. In hetzelfde kader loopt in Shamrock ook een cava- en wijnverkoop, terwijl daar op 24 januari ook een benefietavond georganiseerd wordt.