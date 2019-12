Kerstactie pizza Aversa schakelt versnelling hoger: 300 gratis pizza’s én gratis dessert voor minderbedeelden Sam Vanacker

12 december 2019

18u20 0 Tielt De hartverwarmende kerstactie van pizzeria Aversa, waarbij vorig jaar helemaal gratis tweehonderd pizza’s uitgedeeld werden aan minder fortuinlijke Tieltse gezinnen, breidt uit. Niet alleen worden er op 24 december driehonderd pizza’s gratis uitgedeeld, dankzij ontbijt- en koffiehuis Stanish by Kelly komen er ook 300 gratis dessertjes bij.

Niemand bleef vorig jaar onberoerd bij de actie van Jaspreet Singh en Kimberly Schoups van Pizza Aversa. De zaakvoerder had het als kind in zijn geboorteland India zelf niet makkelijk, maar hij bouwde in Tielt een succesvol leven met een eigen zaak op en daar is hij dankbaar voor. Jaspreet besliste om dat geluk te delen en contacteerde het Sociaal Huis van Tielt. Dankzij hem genoten tweehonderd gezinnen die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen van een verse pizza naar keuze op kerstavond.

Beter voorbereid

“De reacties waren heel erg positief”, vertelt hij. “Ik had net genoeg pizza’s. Al werd de actie vorig jaar relatief laat gelanceerd. Ik was toen halsoverkop met het idee gestart na een spontane voedselbedeling in Frankrijk, maar dit keer zijn we beter voorbereid. Nu is de actie veel bekender en we zijn al sinds begin oktober alles aan het plannen. Ik verwacht dat de vraag groter zal zijn. Daarom gaan we nu voor driehonderd pizza’s. Ik wil zeker zijn dat ik alles gedaan heb wat ik kon doen. Dan zal kerstavond des te mooier zijn.”

Extra feestelijk

Jaspreet staat dit jaar niet alleen. Kelly Havegeer van ontbijt- en koffiehuis Stanish by Kelly op de markt zet mee haar schouders onder de actie. “Wij hebben het allemaal gezellig samen met de familie op kerstavond, maar sommige mensen zitten alleen thuis en hebben het extra moeilijk tijdens de eindejaarsperiode.Het gaat om meer mensen dan je zou denken. Daarom wou ik ook mijn steentje bijdragen. Samen met de kinderen gaan wij dessertjes maken die samen met de pizza’s uitgedeeld worden. Concreet worden het afsluitbare potjes met pannacotta, chocomousse of speculoosmousse.” Jaspreet van zijn kant is erg tevreden met de steun. “Hoe meer mensen er op de kar springen hoe liever”, klinkt het. “Zo kunnen we samen het geheel nog wat extra feestelijker maken.”

Het Sociaal Huis van Tielt heeft ondertussen een brief rondgestuurd naar gezinnen en mensen die in aanmerking komen voor de actie. “Hoeveel gezinnen er dit jaar zullen intekenen valt af te wachten”, zegt schepen van armoedebestrijding Roos Tack (CD&V). “Vrijdag (vandaag - red.) moeten de brieven terug binnen zijn. De eerste actie viel in elk geval in heel goede aarde, dus de kans is effectief groot dat de respons ook veel groter is.” Wie inschrijft voor de actie kan eventueel ook later nog om een pizza gaan als hij of zij op 24 december niet in de pizzeria geraakt. Net als vorig jaar is de zaak die dag voor gewone klanten gesloten.