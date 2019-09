Kermiszondag in Kanegem krijgt nieuw evenement met eerste editie van ‘Briek Loopt’ Sam Vanacker

23 september 2019

16u41 0 Tielt Vijf sportieve Kanegemnaars slaan op kermiszondag 6 oktober de handen in elkaar voor de allereerste editie van de loopwedstrijd ‘Briek Loopt’, goed voor een halve marathon in hartje Kanegem. Voor de meer recreatieve lopers is er een traject van 5 kilometer, terwijl er op het dorpsplein voor een bar en kinderanimatie gezorgd wordt.

Het idee voor het nieuwe evenement komt van een groepje Kanegemnaars dat bijna wekelijks samen gaat joggen. “In april 2018 zijn we onder de vleugels van de Gezinsbond met een paar mensen gestart met Start-To-Run”, legt initiatiefneemster Eva De Smet uit. “Dat werd een enorm succes en steeds meer lopers sloten zich aan, zodanig dat we nu een Whatsappgroepje hebben met veertig actieve lopers. Telkens wanneer er iemand zin heeft om te lopen, wordt er een oproep in dat groepje gezet en zo hoeft niemand alleen te lopen. Het is ook via dat groepje dat het idee voor de halve marathon ontstond.”

“Oorspronkelijk zou de wedstrijd eigenlijk ‘Iedereen Loopt’ heten, maar omdat dat wat politiek gekleurd klinkt en aangezien dit toch een zuiver Kanegems verhaal is zijn we uiteindelijk voor ‘Briek Loopt’ gegaan”, gaat Katrien Bethuyne verder. “Wat betreft de datum zijn we voor kermiszondag 6 oktober gegaan, vooral omdat er dan in de marge van de kermis weinig te doen is. We maken er meteen een feest van. Er komt een cavabar voor de kerk en we zorgen voor een springkasteel voor de kinderen.”

Het startschot van de eigenlijke wedstrijd, die deel uitmaakt van het criterium Lopen in het Molenland, wordt gegeven om 10.30 uur. Bij de halve marathon worden er vijf rondjes van 4,2 kilometer gelopen, volledig op grondgebied Kanegem. “Dankzij enkele gulle sponsors zorgen we voor goodiebags voor alle deelnemers, terwijl we mooie cadeaubonnen hebben voor de eerste drie deelnemers die over de meet komen. En voor de eerste Kanegemnaar zorgen we ook voor een specialleke. We hopen van ‘Briek Loopt’ een mooie jaarlijkse traditie te maken.”

Inschrijven voor ‘Briek Loopt’ kan via http://www.lopeninhetmolenland.be/inschrijvingen/briekLoopt/. Voor de halve marathon betaal je vooraf 18 euro. De dag zelf is dat 20 euro. Voor de vijf kilometer betaal je 10 euro, de dag zelf 12 euro. Inschrijven ter plaatse kan vanaf 9 uur in het voormalige gemeentehuis van Kanegem.

