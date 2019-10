Kappersstudenten klaar voor het echte werk met minionderneming ‘Mix&Match’ SVR

14 oktober 2019

16u38 0 Tielt Zeventien leerlingen van het zevende jaar haarstilist starten in het Sint-Jozefsinstituut dit najaar een eigen preprofessioneel kapsalon op onder de naam ‘Mix & Match’.

De minionderneming wordt gerund door de studenten zelf en moet hen voorbereiden om later in het werkveld te stappen. “Voor alles zijn we zelf verantwoordelijk. De producten die we gebruiken, de kledij die we dragen tijdens het kappen en de inrichting van het salon zijn onze keuzes. Dit jaar zorgen we voor een kleurrijke sfeer in ons salon en we hebben ook aandacht voor het ecologische. We werken met biologisch afbreekbare handdoeken van Scrummi en kiezen bewust voor producten die niet getest zijn op dieren. Vanzelfsprekend staat het eigenlijke knippen centraal. Elke klant zullen we optimaal bedienen.”

Mix & Match in de Stationsstraat 8 is vanaf 6 november elke woensdag open tussen 8.30 uur en 16.30 uur. Een afspraak maken kan via 0477/31.29.02.