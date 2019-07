Kapelse punkrockers openen opnieuw pop-upcafé ‘In Den Schuymenden Bierpot’ Sam Vanacker

11 juli 2019

10u36 0 Tielt Voor het derde jaar op rij opent punkrocktrio The Dirty Scums terug een zondags pop-upcafeetje in de Bilkbosstraat in Schuiferskapelle. ‘In den Schuymenden Bierpot’ is open op zondagen 14 en 21 juli en op 18 en 25 augustus.

De eerste editie van het openluchtcafeetje dateert inmiddels al van in 2017, toen The Dirty Scums ter gelegenheid van de seizoensfietsroute ‘Tappen en Trappen in het Tieltse’ de oprit van hun thuisbasis omtoverden tot een pop-upcafeetje. Sindsdien is ‘In Den Schuymenden Bierpot’ een jaarlijkse traditie geworden. Bij droog weer is het zondagse pop-upcafé in de Bilkbosstraat 9 telkens open van 14 tot 19 uur.