Kanegem in de ban van Briek komend weekend: Brieks Garden Café, nieuw miniatuurrennertje, tentoonstellingen en huldemoment Sam Vanacker

04 september 2019

16u08 1 Tielt Kanegem is dit weekend in de ban van Briek Schotte. Op 7 september zou de Kanegemse wielerlegende 100 jaar geworden zijn. Die verjaardag zet het dorp in de verf met een expo, een wielerbeurs en zelfs een miniatuurbriekje. Ook enkele grote namen uit de wielerwereld zakken af naar ‘Brieks Garden Café’.

De illustere Kanegemnaar werd al gehuldigd tijdens de doortocht van Dwars door Vlaanderen en ook Tieltse bakkers, beenhouwers en horeca-’uitbaters hebben verschillende streekproducten naar hem vernoemd, maar het beste moet nog komen. Eerder werd al aangekondigd dat er zaterdag en zondag tussen 10 en 18 uur een expo met uniek beeldmateriaal over Briek te bezoeken is in het voormalige gemeentehuis van Kanegem, terwijl Tieltenaar Nico Toye een deel van zijn collectie wielertruitjes tentoonstelt. Tegelijk exposeert Jef De Sutter uit Koolskamp zijn wielercartoons in de kerk van Kanegem. Nog op zaterdag is er een retrowielerbeurs in de Europahal in Tielt.

‘Brieks Garden Café’

Nieuw is dat Stijn Verhalle van evenementenlocatie Pastorie Caeneghem en Nico Toye de handen in elkaar slaan voor ‘Brieks Garden Café’ in de tuin van Pastorie Caeneghem. “De tuin en de pastorie zullen in een wielersfeertje ondergedompeld zijn”, legt Stijn uit. “We zijn doorlopend open van 14 tot 22 uur. Voor wie gereserveerd heeft, is er vanaf 19 uur een ‘Briek Breugeltafel’, een buffet met brasvar-varkensvlees. Voor we aan tafel gaan, is er een ‘meet and greet’ met enkele oud-renners. Johan Museeuw, Andrea Taffi, Peter Farrazijn en Patrick Deneut hebben hun komst al bevestigd. Zondag serveren we een Briek-ontbijt en in de namiddag gaat Brieks Garden Café weer open. Reserveren voor de Breugeltafel (veertig euro) kan op 0477/75.64.45.

Mini-Briek

Een tweede nieuwigheid is dat ook Cyclistes Léon op de kar springt. Speciaal voor de verjaardag van Briek brengt het Ruiseleedse bedrijf dat metalen miniatuurrennertjes maakt nu een kleine Briek Schotte uit. Het collectors’ item draagt een regenboogtrui en heeft net als de echte Briek in zijn gloriejaren twee binnenbanden over de schouders. Het rennertje zit in een speciaal doosje, kost twintig euro en kan tot 30 september besteld worden via het Stadspunt na overschrijving op BE 45-0016-4595-3489.

Het officiële huldemoment voor Briek is gepland op zondag om 11 uur. Het stadsbestuur zal samen met een delegatie genodigden een bloemenhulde brengen aan het standbeeld van IJzeren Briek. Gewezen sportjournalist Robert Janssens geeft een woordje uitleg. Na afloop verzorgen de muzikanten van ‘Het Akoustisch Ei’ de muziek.