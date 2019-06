Kanegem Bebloemd brengt blond zusje van ‘Hij Komt Van Kanegem’ op de markt Sam Vanacker

10 juni 2019

17u22 7 Tielt ‘Hij Komt Van Kanegem’ heeft voortaan een blond zusje. Het bier werd maandag gelanceerd tijdens de opening van het bloemenseizoen in basisschool De Wijzer. Aanleiding voor het nieuwe biertje is het nakende 65-jarige jubileum van Koninklijk Kanegem Bebloemd.

“Het originele ‘Hij Komt Van Kanegem’ werd in 2006 gelanceerd ter gelegenheid van ons 50-jarige jubileum en dat bruine bier is dertien jaar later nog steeds te koop bij bepaalde drankenhandels en cafés. “Ons 65-jarige jubileum vindt weliswaar pas plaats in 2021, maar noem dit gerust een voorsmaakje”, legt secretaris Luc Remue uit.

“Voor de smaak hebben we met het comité een proefsessie georganiseerd waarbij we verschillende zware blonde bieren blind geproefd en gequoteerd hebben. De smaak van onze nieuwe blonde is op de resultaten daar van gebaseerd. Het resultaat is niet-bitter blond bier van 7,5 graden met een sterke afdronk en een kruidige toets. De opbrengst gaat vanzelfsprekend naar de bebloeming van ons dorp.”

Wat de jubilea van Kanegem Bebloemd betreft ligt de lat trouwens bijzonder hoog. Tijdens het 50-jarige jubileum in 2006 had het comité voor een immens bloementapijt gezorgd op de markt, terwijl tien jaar later de binnenkant van de kerk helemaal onder handen werd genomen. Met welke stunt het comité in 2021 uitpakt valt af te wachten.

Het bier, dat op pinkstermaandag gelanceerd werd in basisschool De Wijzer, viel alvast in de smaak. De school deed maandag namelijk ook dienst als uitvalsbasis voor een wandeling van wandelclub ‘De Lachende Wandelaars’ uit Aalter. Ondanks een stevige regenbui over de middag vonden liefst 929 wandelaars hun weg naar het bloemendorp. U mag twee keer raden wat ze dronken na de wandeling.