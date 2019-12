Kamerkoor Ultreya viert Sint-Cecilia met feestelijke mis SVR

Tielt Kamerkoor Ultreya organiseert dit najaar uitzonderlijk geen concert, maar ter gelegenheid van Sint-Cecilia staat deze maand wel een feestelijke eucharistieviering met het koor gepland in de Sint-Pieterskerk.

“Omdat het koor zich volop aan het voorbereiden is op een groot najaarsconcert in 2020 is er nu geen concert, maar we luisteren wel de eucharistieviering van 14 december op”, zegt Hilde Decoene van Ultreya. “We brengen muziek van Esenvalds, Rutter, Lauridsen, Whitacre en Reinberger, onder begeleiding van Tom Hoornaert.” De dienst start om 17 uur.