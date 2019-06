Kamerkoor Ultreya gaat nostalgische toer op Sam Vanacker

13 juni 2019

10u13 0 Tielt Kamerkoor Ultreya organiseert op zondag 16 juni onder de noemer ‘Ultreya Nostalgisch!’ een aperitiefconcert in de Vande Vyverezaal van Mivalti.

Zoals de naam al doet vermoeden wordt resoluut gekozen voor tijdloze klassiekers van onder andere The Beatles, Raymond van het Groenewoud en The Bee Gees. Het koor, dat onder leiding staat van Tom Hoornaert, laat zich voor de gelegenheid begeleiden door een ensemble bestaande uit drum (Bart Langeraet), piano (Bart Feys) en basgitaar (Sandy Vandendriessche). Het concert start om 11 uur. Bezoekers worden aangeraden te parkeren aan het station. De zaal ligt op vijf minuten wandelafstand en is te bereiken via de Gruuthusestraat 36.

Kaarten kosten tien euro en zijn te verkrijgen bij alle koorleden of kunnen gereserveerd worden op 0494/15.91.38 of via reservatie@ultreya.be. Na het concert wordt een gratis drankje aangeboden.