Juwelen gestolen bij inbraak in woning VHS

02 februari 2020

Op de Deinsesteenweg in Tielt werd ingebroken in een woning. Dat gebeurde via de achterzijde van het huis, waar een deur werd opengebroken. De woning werd doorzocht, de daders gingen ervandoor met juwelen. De diefstal werd zondag kort voor de middag opgemerkt. De bewoners deden aangifte bij de politie.