Juwelen en werkmateriaal gestolen VHS

20 juni 2019

Een 87-jarige dame uit de Beneluxlaan in Tielt stelde woensdag kort voor de middag vast dat er was ingebroken in haar appartement. De dader ging er vandoor met juwelen. ’s Avonds liep bij de politie ook een melding binnen dat er uit de kelder van een flatgebouw langs de Schependomstraat een voorraad klein werkmateriaal gestolen werd. Het is niet duidelijk of er een verband bestaat tussen beide feiten.