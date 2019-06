Junikermis in Schuiferskapelle in teken van kunst Sam Vanacker

13 juni 2019

14u42 0 Tielt De zevende editie van de vernieuwde junikermis in Schuiferskapelle staat voor de deur. Halfweg de jaren negentig stierf die kermis een stille dood, maar in 2013 bliezen De Dorpsraad en ’t Kapellenoarke de kermis nieuw leven in. Naast de kermisattracties is er opnieuw heel wat randanimatie.

Het startschot wordt op vrijdag 14 juni gegeven om 16.30 uur met de traditionele stoet waarbij kinderen tot en met 12 jaar naar de kermis stappen. Daar worden ze getrakteerd op een gratis draaimolenritje en een ijsje. Nog op vrijdag organiseert Okra Schuiferskapelle om 19 uur een partijtje wandelvoetbal op het voetbalterrein in de Kronkelbeekstraat. Op zaterdagnamiddag is er een petanquetornooi aan het KSA-heem in de Brouwerijstraat en vanaf 17 uur is er een avondmarkt met kunstambachten en lokale producten op de markt van Schuiferskapelle. De markt wordt opgeluisterd met gitaar- en accordeonmuziek. Nog op zaterdag is er een eetfestijn met warme beenhesp in Club 77.

Kapelse kunst centraal op zondag

Op zondag kunnen kinderen in de voormiddag genieten van een bouwvoormiddag in Club 77 met Lego-en Duplosteentjes. Kunstliefhebbers kunnen dan weer terecht in de tuin van Wijngoed Kapelle, waar tot half september nog de houtsculpturen van de Kapelse kunstenaar Philippe Gouwy te bewonderen zijn. Ter gelegenheid van de kermis wordt om 10.30 uur een aperitief aangeboden. Nog op zondag opent gelegenheidscafé ’t Kapellenoarke om 14 uur opnieuw de deuren in Club 77. Inwoners kunnen er hun hobby of uitzonderlijk beroep voorstellen. Tot slot zijn doorlopend aan enkele ramen in de Henri D’Hondstraat (foto’s van) werken van wijlen Frank Bogaert te bewonderen, bij wijze van postuum eerbetoon aan de Kapelse kunstschilder.