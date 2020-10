Exclusief voor abonnees Juf Charlotte (31) werd uit 967 inzendingen gekozen om onderwijs te redden: “Ik ben de stem van het bijzonder onderwijs” Sam Vanacker

14 oktober 2020

07u37 0 Tielt De Tieltse Charlotte Luyssen (31) is een van de zeven leerkrachten in de nieuwe werkgroep ‘Beter Onderwijs’, die de kwaliteit van het onderwijs moet opkrikken. 967 leerkrachten stelden zich kandidaat, zeven werden uitverkoren. Charlotte vertegenwoordigt het bijzonder onderwijs. “Ik denk dat mijn ervaring en mijn drive de doorslag hebben gegeven”, vertelt de enige West-Vlaamse van de zeven, die al tien jaar lesgeeft in blo-school De Vlinder.

Ooit waren we bij de wereldtop op het vlak van onderwijs, maar de voorbije jaren zakte Vlaanderen langzaam weg in de internationale PISA-resultaten. Om daar wat aan te doen riep Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) een nieuwe werkgroep in het leven met daarin zeven academici en zeven ervaringsdeskundigen. Juf Charlotte Luyssen is de jongste ervaringsdeskundige en ook de enige West-Vlaamse die mee mag nadenken over de toekomst van ons onderwijs. Ze mag het buitengewoon onderwijs vertegenwoordigen, als leerkracht van de blo-school De Vlinder in Tielt. Wij gingen een kijkje nemen in haar klas.

