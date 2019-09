Jubileumeditie Guidon Titan in het teken van Think Pink: “De eigenlijke koers is eigenlijk ondergeschikt aan de totaalbeleving” Sam Vanacker

13 september 2019

15u53 23 Tielt Wielertruitjes uit lang vervlogen tijden, worstenhelmen, fietsen van minimum twee decennia geleden met versnellingen op de buis en klikpedalen en natuurlijk ook ongeschoren benen. Tielt wordt op 13 oktober terug in de tijd geflitst voor de vijfde editie van de retrokoers Grote Prijs Guidon Titan. Voor deze jubileumeditie hebben de organisatoren enkele nieuwigheden in petto.

Het peloton zal bijvoorbeeld een pak rozer kleuren dan anders, want de Guidon Titan doet aan de borstkankercampagne van Think Pink. “Om dat letterlijk in de kijker te zetten, pakken we uit met een Think Pink-peloton", legt Lode Bogaert van wielercafé Carlito uit. “We willen zoveel mogelijk dames in het roze aan de start krijgen. Die dames laten we dan twee rondes voorop rijden. Op 147 deelnemers hadden we vorig jaar maar twaalf dames, maar we hopen dit jaar beter te doen. Joke Lannoo van De Mol is alvast aan het oefenen. Nog in het kader van Think Pink krijgt iedereen een roze bidon en per deelnemer gaat er een deel van het inschrijvingsgeld naar Think Pink.”

Retrofiets te winnen

Nog nieuw is dat de prijzenpot aangepast wordt. De eerste man en de eerste vrouw die over de meet komen, winnen hun gewicht in bier en er worden ook weer bidons met naturaprijzen uitgegooid. Dankzij sponsor De Poes komt daar nog iets bij. “Dit jaar wordt er een unieke Achielle-retrofiets verloot. Zowel De Poes als de Guidon Titan bestaan vijf jaar en dat gezamenlijke jubileum zetten we graag in de verf”, zegt Stijn David van De Poes. “De fiets wordt nu gebouwd. Het gaat om een zwarte fiets met een Belgisch vlagje en het logo van de Poes er op. Een onschuldige kinderhand zal beslissen wie van de deelnemers de fiets wint.”

Geur van nostalgie

Traditiegetrouw wordt ook sterk ingezet op het randgebeuren. De majorettes, de fanfare en de bellenman krijgen dit keer gezelschap van dansschool Lunatica, het Akoestisch Ei en entertainer Marino Punk. Lichterveldenaar Gilbert Desmet, de oudste nog levende geletruidrager, komt het startschot geven. “Eigenlijk kun je stellen dat de koers op zich ondergeschikt is aan de totaalbeleving”, lacht Lode. “Er moet een geur van nostalgie hangen. Elk jaar zien we trouwens dat steeds meer toeschouwers verkleed komen opdagen en dat is fantastisch. Daar doen we het voor.”

Veiligheid voorop

Net als vorig jaar worden veertien ronden van 2,7 kilometer gereden op een afgesloten parcours. “Aan de markt passen we de doorstroming aan”, gaat Lode verder. “Op de vorige editie merkten we dat het daar door overstekende voetgangers soms erg gevaarlijk was. Voortaan werken we er met een poortje voor voetgangers, terwijl een medewerker tijdens de koers de veiligheid op de markt in de gaten houdt.”

Voor kinderen tot en met 8 jaar is er opnieuw gratis ‘Le Petit Titan’ om 14 uur. Ze fietsen van Ter Halle tot aan de Carlito. Inschrijven voor die kinderkoers kan via le.petit.titan2019@gmail.com. De winnaar krijgt een bolletjestruitje. Inschrijven voor de vijfde editie van de Grote Prijs Guidon Titan kost vijftien euro en kan via guidontitan@gmail.com.