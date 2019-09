Jongeren houden protestactie tegen plotse sluiting van jongerencafé d’Hespe Sam Vanacker

06 september 2019

20u51 48 Tielt Een dertigtal jongeren verzamelde rond 20 uur aan de gesloten deuren van café d’Hespe om er samen te protesteren tegen de plotse sluiting van het café. Na aanhoudende klachten over overlast moet het café nog tot en met maandag gesloten moest blijven op bevel van het stadsbestuur. “We doen ons best om ons aan de regels en de afspraken te houden, maar we rekenen ook op wat goodwill van de stad”, aldus de jongeren.

Eerder op de dag liet het stadsbestuur aan de deur van het café een bericht hangen waarop te lezen staat dat de eerder gemaakte afspraken rond het beperken van overlast niet voldoende nageleefd werden en dat het café daarom tot en met maandag gesloten werd. “We vonden dat we ook onze stem eens moesten laten horen”, klinkt het. “Dus hebben we samen een messengergroepje opgericht en iedereen uitgenodigd om hier vanavond hun steun te komen betuigen en een pintje te komen drinken op straat. Dat d’Hespe niet mag openen tijdens het eerste weekend bij het begin van het nieuwe schooljaar doet ons allen pijn.”

Volgens Remy Desmet (20) heeft d’Hespe er nochtans alles aan gedaan om de overlast binnen de perken te houden. “Er werd binnen een aparte rookruimte geïnstalleerd, het terras is verdwenen en buiten is er geen glas meer te bespeuren. Als er maatregelen opgelegd worden, dan doen we ons best om die na te leven. Akkoord dat er soms nog wat geluidsoverlast is, maar dat valt moeilijk helemaal tegen te houden, zeker aangezien er hier naast de deur nog een café zit. Al hopen we op wat meer goodwill van de stad”, aldus Remy. “Dat het Tieltse uitgaansleven zo leeft zou moeten toegejuicht worden”, horen we bij Leonard Tavernier (22). “Jongeren zullen trouwens hoe dan ook blijven uitgaan. Bij mijn weten is het de eerste keer dat een café gedwongen gesloten wordt in Tielt en dat is jammer. Het is geen goede oplossing en zal er alleen maar voor zorgen dat het probleem zich verlegt.”

Eerder vandaag liet burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) weten dat er volgende week opnieuw samen gezeten zou worden met uitbater Jeppe Verdoodt. Die laatste geeft liever geen commentaar op de zaak en was ook niet aanwezig op de actie.