Jongeman (20) rijdt met voorlopig rijbewijs 134 km/u waar 70 is toegelaten

15 september 2020

11u45

Bron: LSI 16 Tielt Bij vooraf aangekondigde snelheidscontroles in de politiezone Regio Tielt is het voorbije weekend een jongeman van 20 jaar met een voorlopig rijbewijs aan 134 km/u geflitst. Dat gebeurde langs de Deinsesteenweg in Tielt waar slechts 70 km/u is toegelaten.

De jongeman was lang niet de enige die tegen de lamp liep. In Koolskamp (Ardooie) veroorzaakte een automobilist zonder rijbewijs een verkeersongeval met lichtgewonden. Hij vluchtte aanvankelijk weg maar keerde daarna toch op zijn stappen terug en verwittigde de politie. Hij bleek onder invloed van alcohol. Ook bij een ongeval in Ruiselede had de automobilist te veel gedronken. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. De overtreders zullen het later nog voor de politierechtbank mogen uitleggen.