Jongeman (19) niet langer in levensgevaar na ongeval met tractor in Tielt LSI

24 september 2019

01u30

Bron: LSI 182 Tielt Bij een ongeval met zijn tractor langs de Deinsesteenweg in Aarsele (Tielt) is gisterenavond een 19-jarige jongeman uit Nazareth levensgevaarlijk gewond geraakt.

Rond elf uur 's avonds reed de jongeman met een tractor en lege laadkar van Tielt richting Deinze. Door een nog onbekende oorzaak raakte hij plots rechts van de weg. In een poging om bij te sturen, trok de jongeman met een ruk aan het stuur waardoor hij aan de andere kant van de rijweg ook in de grasberm terecht kwam, zijn voertuig aan het zwieren ging en de tractor uiteindelijk kantelde.

Maarten V. uit Nazareth zelf werd uit zijn cabine gekatapulteerd en kwam onder de zware tractor terecht. De brandweer van de zone Midwest slaagde er in hem uit zijn hachelijke positie te bevrijden door de tractor met luchtkussens op te tillen. Een MUG-team diende de eerste zorgen toe. Met een ambulance ging het naar het wat verderop gelegen Sint-Andriesziekenhuis. De toestand van de jongeman was zeer ernstig maar verbeterde in het ziekenhuis al snel. Dinsdagmiddag is het levensgevaar bij de jongeman ondertussen geweken.

Door het ongeval bleef de Deinsesteenweg enkele uren voor alle verkeer afgesloten.