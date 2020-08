Jong CD&V Tielt deelt 250 tubes zonnecrème uit in strijd tegen huidkanker Sam Vanacker

20 augustus 2020

14u27 0 Tielt Jong CD&V Tielt organiseert samen met de Regio Roeselare-Tielt een actie om aandacht te vragen voor de strijd tegen huidkanker. Glenn Lambert, Ines Dehullu en Jasminka Poppe zullen de komende dagen in zo veel mogelijk huisnummers 5 in Groot-Tielt een tube zonnecrème posten.

“Die 5 komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Volgens de laatste cijfers blijkt dat één op vijf mensen te maken krijgt met huidkanker,” zegt voorzitter Glenn Lambert. “Daarom blijft preventie en sensibilisering belangrijk. Velen weten bijvoorbeeld niet dat je ook in de schaduw kunt verbranden. Met deze actie bereiken we 250 huishoudens, maar via sociale media hopen we onze impact te vergroten.”

De zonnecrème-actie werd op poten gezet door Jong CD&V Roeselare, Tielt, Ingelmunster, Izegem en Staden onder leiding van regiovoorzitter Wout Veranneman.