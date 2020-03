Joggingclub AV Molenland loopt opnieuw twaalf uur op de piste tegen kanker Sam Vanacker

04 maart 2020

13u40 0 Tielt Joggingclub AVMO Molenland organiseert op zaterdag 14 maart de twaalfde editie van de 12-urenjogging tegen kanker. Op de atletiekpiste wordt van 8 tot 20 uur gelopen voor het goede doel. De opbrengst gaat naar de stichting Me to you en de Kinderkankerdag. Vorig jaar konden beide vzw’s nog op elk 1.100 euro rekenen.

“De strijd tegen kanker is een blijvend engagement voor onze vereniging”, zegt Karel Cannaert van AVMO Molenland. “Met dit evenement willen we iedereen die vecht of gevochten heeft tegen kanker een hart onder de riem steken. We zijn in 2011 gestart met een eerste 12-urenjogging met vierhonderd deelnemers. Vorig jaar hadden we zeshonderd deelnemers en ooit hopen we de grens van duizend te halen.”

Inschrijven kost zes euro op voorhand of acht euro de dag zelf. Lopers kiezen zelf hoe lang ze lopen. Iedereen krijgt een drankje en een zakje appels. Net als vorig jaar wordt ook een tijdloop toegevoegd aan het programma. Daarbij start om de minuut een loper om een zo snel mogelijke pisteronde af te leggen. De tijd wordt gemeten en de beste lopers winnen waardebonnen. Meer info op www.jcavmotielt.be.

Nog in maart organiseert AVMO Molenland ook weer een Start-2-Run-reeks. Inschrijven kost 25 euro. Voor die prijs krijg je twee begeleide loopmomenten per week (op dinsdag- en donderdagavond), tien weken lang. De eerste sessie staat gepland op 10 maart om 19 uur. Inschrijven op 051/40.71.02 of via karel.cannaert@skynet.be.