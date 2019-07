Jodie (21) maakt droom waar met eigen kapsalon Sam Vanacker

04 juli 2019

10u30 16 Tielt Tielt heeft er een nieuw kapsalon bij. Jodie Deswarte (21) ontvangt deze week haar eerste klanten in haar eigen zaak ‘Hair I Come’ in de Bedevaartstraat 65. “Ik droomde altijd al van een eigen zaak”, zegt de jonge kapster.

“Ik studeerde twee jaar geleden af als kapster in het Sint-Jozefsinstituut en startte als student al met werken, al was dat toen nog vanuit de dressing bij mijn ouders thuis. Sinds ik afgestudeerd ben, droom ik van mijn eigen kapsalon en ik ben blij dat die droom nu in vervulling is gegaan. Daar ben ik mijn vader trouwens erg dankbaar voor. Hij werkt in de bouwsector en ontwierp en maakte het kapsalon. Het resultaat is fantastisch. Qua cliënteel richt ik me vooral op jongere mensen, met nieuwe kleuren en moderne snitten. Permanenten doe ik niet meer.”

Jodie werkt alleen op afspraak. “Ik ben uiteraard telefonisch bereikbaar, maar ik werk ook met een online agendasysteem, zodat ik niet de hele dag telefoontjes moet opnemen. Dankzij dat systeem kunnen mensen bovendien hun eigen plaatsje inboeken. Verder ben ik ook actief op sociale media, waar ik regelmatig enkele kapsels post.”

Meer info op de Facebookpagina ‘Hair I Come’.