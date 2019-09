Jeugdverenigingen komen thuis in ‘De Kommel’ CDR

28 september 2019

16u52 0

De jeugdbewegingen KSA Tielt, Chiro en De Kleine Torenvalk-Natuurbelevers hebben samen met de dienst Jeugd van Stad Tielt een gloednieuw dak boven hun hoofd. Zaterdagmiddag werd aan het Generaal Maczekplein met onder meer een groepsactiviteit voor en door de drie jeugdverenigingen en een circusshow door De Sven De Kommel geopend. De beslissing om nieuwe jeugdlokalen te bouwen dateert al uit 204 toen vastgesteld werd dat de lokalen in de Ontvangersstraat in te slechte staat waren. Er werd een tijdelijke oplossing gevonden in de voormalige klaslokalen in de Peperstraat en tegelijkertijd werd, samen met de jeugdverenigingen en de stedelijke jeugdraad, een participatief traject opgezet. Doorheen dat proces is beslist dat zowel een deel van de speelpleinwerking, de dienst Jeugd en de studerende jeugd een plaats zouden krijgen in de nieuwe jeugdlokalen. Op die manier zijn de lokalen optimaal en continu in gebruik en worden ze een echte plaats van en voor kinderen en jongeren. Ook bij het zoeken naar een naam voor de jeugdlokalen koos het stadsbestuur voor overleg met de verenigingen.